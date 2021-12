Presidente Jair Bolsonaro (PL) - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 17/12/2021 16:38 | Atualizado 17/12/2021 16:41

Brasília - A mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada na última quinta-feira (16), apontou que 60% dos entrevistados nunca acreditam no que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fala. A porcentagem bateui recorde de desconfiança no mandato do Chefe do Executivo.

Ainda segundo o levantamento, 26% confiam às vezes no que Bolsonaro diz e e 13% sempre acredita no que afirma o mandatário.

Foram ouvidas 3.666 pessoas com 16 anos ou mais em 191 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, o que faz os índices estarem empatados tecnicamente com os registrados na pesquisa anterior, divulgada em setembro, cujo 57% afirmaram nunca confiar no presidente, 28% às vezes confiam e 15% confiam sempre.