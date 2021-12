Alckmin pode integrar chapa de Lula em 2022 - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Alckmin pode integrar chapa de Lula em 2022Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 17/12/2021 20:45 | Atualizado 17/12/2021 21:46

A pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 17, apontou que para 16% dos entrevistados a possibilidade de Geraldo Alckmin ser candidato a vice na chapa de Lula em 2022 aumentam as intenções de voto da chapa. 70% dos eleitores disseram ainda que a ida do ex-tucano não altera em nada a chance de votar no petista para presidente.

A pesquisa, que ouviu 3.666 pessoas com mais de 16 anos dos dias 13 a 16 de dezembro em 191 municípios brasileiros, revelou que entre os eleitores declarados de Lula, 24% acreditam que Alckmin reforçaria a intenção de voto. Já 9% dizem ter menos chance de votar caso seja feita a a aliança.

Na última quarta-feira, 15, Alckmin anunciou sua saída do PSDB. Em uma publicação nas redes sociais, ele lembrou sua trajetória no partido e afirmou que falará sobre seu futuro em breve.

"É um novo tempo! É tempo de mudança! Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho", escreveu o ex-tucano.



Entre os que declaram voto no presidente Jair Bolsonaro (PL), 4% afirmam que a chapa aumenta as chances de escolher Lula. E 9% dizem que há uma menor chance de votar na aliança.

O levantamento, feito entre os dias 13 e 16 de dezembro, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.