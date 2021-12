Sem agenda oficial, Bolsonaro faz passeio de lancha em Guarujá | Brasil | O Dia

Publicado 18/12/2021 14:48

São Paulo - Sem agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um passeio de lancha em Guarujá, no litoral de São Paulo, na manhã deste sábado, 18. Ele chegou na cidade no início da noite desta sexta-feira, 17.

Acompanhado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os dois publicaram uma foto do passeio em suas redes sociais. “Indo pescar em excelente companhia”, escreveu o economista. Na imagem, Bolsonaro aparece usando uma camisa do Santos Futebol Clube.

Bolsonaro está hospedado no Forte dos Andradas, instalação militar que tem utilizado sempre que vem à região. Por volta das 9h, a comitiva dele saiu da fortaleza, mas Bolsonaro seguiu em uma lancha da Marinha do Brasil.



Em 2020, Bolsonaro também viajou para o Guarujá no fim do ano. O chefe do Executivo costuma passar feriados e recessos hospedado na cidade, no Forte dos Andradas.