Capa da campanha - Divulgação

Publicado 17/12/2021 22:29

O encontro anual do grupo de advogados Prerrogativas, marcado para às 19h30 do próximo domingo (19), vai incentivar doações para a campanha "Tem gente com fome". A iniciativa visa angariar recursos para ações de combate à fome, miséria e violência no país, problemas aprofundados no âmbito da pandemia.

A campanha é organizada pela Coalizão Negra por Direitos, em parceria com a Oxfam Brasil, Anistia Internacional, Associação Brasileira de Combate às Desigualdades (ABCD), Redes da Maré, 342 Artes, Nossas – Rede de Ativismo, Instituto Ethos, Orgânico Solidário e Grupo Prerrô, como também é conhecido o Prerrogativas.



Em geral, o encontro do grupo se propõe a trazer reflexões sobre o ano prestes a encerrar e aborda os desafios impostos ao ano seguinte. Mas esta edição ganhou maior notoriedade, com os ingressos esgotados para o jantar no restaurante Figueira Rubayah, em São Paulo. O interesse se deve à presença confirmada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (sem partido).

Aliados dos dois articulam a formação de uma chapa entre eles para disputar a eleição presidencial, com o ex-tucano como vice de Lula. De acordo com o também ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), Alckmin tem essa intenção . França busca filiá-lo ao PSB para a composição da chapa com Lula.