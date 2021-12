Presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 17/12/2021 21:51

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 17, apontou que 2 a cada 3 pessoas dizem que o presidente Jair Bolsonaro cuida mal do Brasil. 30% dos entrevistados disseram ele cuida bem do país. E 5% não souberam responder.



A pesquisa, que ouviu 3.666 pessoas com mais de 16 anos dos dias 13 a 16 de dezembro em 191 municípios brasileiros, revelou que o percentual de entrevistados que dizem que Bolsonaro cuida mal do país é maior entre os que preferem o PT (89%), os desempregados que procuram emprego (71%) e os que têm renda mensal de até dois salários mínimos (70%).

Já no grupo dos que têm renda mensal maior do que dez salários mínimos, 43% acham que o presidente cuida bem do país.