Homem fica preço pela calça e foge de cueca - Reprodução

Publicado 18/12/2021 19:10

Vitória - Depois de tentar invadir uma casa, um homem ficou preso pelas calças no portão da residência e acabou fugindo de cueca. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (17), na cidade de Cariacica (ES), na Grande Vitória.



Imagens registradas por câmeras de segurança publicadas pela TV Vitória mostram o momento em que o homem invade a casa. Ao tentar ir embora, ele fica pendurado de cabeça para baixo pelas calças e começa a se debater. Neste momento, os vizinhos começaram a gritar "pega ladrão".

"Quando terminamos de comer, ouvimos um barulho no portão. E achamos estranho e fomos verificar, porque era um barulho contínuo. Da porta, vimos o cara pendurado do lado de dentro do quintal. Nisso, o cachorro começou a latir muito e começamos a gritar. Foi nessa hora que ele conseguiu jogar o corpo para o lado de fora. Ele ficou de cabeça para baixo e tentou se desvencilhar, porque a vizinhança todo estava gritando", relatou à TV Vitória uma das proprietárias da casa que foi invadida. Confira o momento:

Ao g1, a dona da casa disse que a Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelo homem, que não foi encontrado.