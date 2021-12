Vacina da Johnson & Johnson poderá ser usada como dose de reforço na Europa - AFP

Vacina da Johnson & Johnson poderá ser usada como dose de reforço na EuropaAFP

Publicado 18/12/2021 21:18 | Atualizado 18/12/2021 21:20

Rio - Em um ano marcado pelo avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o país, a maioria dos brasileiros elegeu "vacina" como a palavra de 2021. É o que revela um levantamento realizado pela Consultoria Cause em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia, especializado em opinião pública.



O termo "vacina" foi escolhido por 22% da população. Em segundo lugar, teve destaque a palavra "esperança", apontada por 15% dos entrevistados, seguida por "incerteza", com 11% das preferências.



Esta é a sexta edição do estudo, que tem como objetivo entender o espírito da época, o sentimento dos cidadãos em relação ao ciclo que se encerra e gerar discussões a partir do resultado.



"A palavra ‘vacina’ não nos surpreende pelo amplo espectro simbólico que ela representa: ela significa ao mesmo tempo esperança, salvação, alívio, ciência para uns, assim como negação para outros". Independentemente de qualquer julgamento, foi sem dúvida a palavra que pautou a sociedade este ano", diz Mônica Gregori, Diretora Executiva da Cause.



"Vacina" foi unanimidade entre os entrevistados em todas as regiões do Brasil, considerando as segmentações de gênero, faixa etária e classe social, constatou o estudo. O resultado coincide com a palavra do ano eleita pelo dicionário Oxford (de língua inglesa): “vax’”, uma abreviação para vacina que, segundo a publicação, foi usada 72 vezes mais esse ano em relação a 2020.

Os pesquisadores ouviram 1.200 pessoas entre os dias 6 e 9 de dezembro. O contato foi feito através de ligações telefônicas e a margem de erro é de 2.85 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em 2020, a palavra escolhida pelos brasileiros para definir o ano foi “luto”. Em 2019, a população apontou o termo ” dificuldades”.