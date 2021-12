Brasil

Investimentos do governo federal em Defesa Civil caem 43% em 2021

Nesta temporada de chuvas, o Brasil ainda não chegou ao ápice da estação, mas as intempéries já provocaram danos. No extremo sul da Bahia e em Minas Gerais, mais de 300 mil pessoas sofreram com as enchentes das últimas semanas

Publicado 19/12/2021 21:13 | Atualizado há 15 horas