Confusão tomou conta do cinema após mulher soltar gás de pimenta após descobrir o que acontece em filme do Homem AranhaReprodução Twitter

Publicado 19/12/2021 19:19 | Atualizado 19/12/2021 19:29

São Paulo - Uma mulher ficou irritada ao descobrir o que acontece no filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" e jogou spray de pimenta nas crianças que contaram partes da história. O caso aconteceu em uma sala de cinema do Shopping Higienópolis, em São Paulo, na noite do último sábado (18).

O episódio foi relatado pelo jornalista Bruno Faria, em seu perfil no Twitter. "Estou no cinema do shopping Higienópolis e acabaram de soltar um gás de pimenta dentro da sala 2. Assustador ver as pessoas correndo e tossindo sem parar. Três moleques, em duas oportunidades, soltaram spoilers no começo do filme. Eu ouvi algo, mas não identifiquei o que era. Uma mulher soltou um spray de pimenta na direção deles, dentro da sala, e quando percebeu a besteira saiu correndo com o namorado", escreveu ele.

Outra repórter, identificada como Rute Pina, que estava no local, também falou sobre o caso na rede social. "A confusão começou na sala 2 e depois se estendeu pra quem estava aguardando as próximas sessões na fila", contou ela.

Ainda segundo Rute, vouchers foram distribuídos pela empresa que administra o cinema para aqueles que não conseguiram assistir ao filme após o acontecimento.

O filme do Homem Aranha se tornou a maior pré-venda da Ingresso.com no Brasil em apenas 24 horas. Com isso, o longametragem superou em 5% o recordista anterior, "Vingadores: Ultimato".