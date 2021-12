Ministro da Saúde Marcelo Queiroga - Cléber Mendes

Ministro da Saúde Marcelo QueirogaCléber Mendes

Publicado 20/12/2021 13:16

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta segunda-feira, 20, que as ameaças de morte sofridas pelos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são assunto da Polícia Federal (PF). As informações são do jornal Metrópoles.



A Anvisa emitiu um comunicado no domingo, 19, informando que seus servidores receberam uma nova onda de ameaças após a aprovação da vacina contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, na quinta-feira, 16. A agência pediu ainda, proteção policial aos membros e solicitou que o caso seja investigado com urgência pela PGR (Procuradoria Geral da República) e por outros órgãos.

Nesta segunda, 20, Queiroga foi questionado pela imprensa se gostaria de mandar uma mensagem de apoio aos diretores da Anvisa. O ministro respondeu que seu papel é ter “compromisso com a saúde pública”, e que o caso não compete ao Ministério da Saúde.



“Isso aí não é com o Ministério da Saúde, isso aí é com a Polícia Federal, não é com a Saúde. O corpo técnico da Anvisa está trabalhando, fazendo o papel deles. O ministro da Saúde tem compromisso com a saúde pública. Isso é uma questão de segurança, tem que ser tratado com as esferas competentes”, afirmou.