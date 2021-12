ConectSUS - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 20/12/2021 13:14

De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Conecte SUS, plataforma para acesso ao cartão de imunização contra covid-19, deve ser restabelecido até esta quarta-feira, 22. Queiroga afirmou nesta segunda-feira, 20, que a nova previsão foi informada pelos técnicos que trabalham para recuperar o sistema. O aplicativo e o site do Conecte SUS foram derrubados por um ataque hacker no último dia 10. De acordo com o governo, houve novas tentativas de invasão nos dias seguintes. Os dados de vacinação contra Covid-19, no entanto, já foram recuperados.