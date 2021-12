Secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que ainda nesta sexta-feira será publicada uma portaria para tratar sobre essa suspensão temporária - Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Publicado 10/12/2021 13:41 | Atualizado 10/12/2021 13:52

Após o ataque hacker nos site do Ministério da Saúde e na plataforma ConecteSUS, o governo federal decidiu adiar a exigência do comprovante de vacina de viajantes que chegarem ao Brasil por via aérea. Prevista para começar a valer neste sábado, a pasta deve prorrogar em pelo menos uma semana.

Com isso, a suspensão será temporária, até a normalização do ConecteSUS, aplicativo para acesso ao Certificado Nacional de Vacinação contra a covid-19.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou que ainda nesta sexta-feira será publicada uma portaria para tratar sobre essa suspensão temporária.



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira, 10, que os dados da população no ConecteSUS não serão perdidos. De acordo com o ministro da Saúde, existe um backup das informações, uma espécie de cópia, inseridas na plataforma.

"É um prejuízo muito grande. São pessoas criminosas, nós esperamos encontrá-las e punir exemplarmente. Mas esses dados não serão perdidos, o Ministério da Saúde tem todos os dados, é só uma questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade", disse Queiroga, em um evento em Belo Horizonte para visitar hospitais.

Nas redes sociais, inúmeras pessoas relataram preocupação com o desaparecimento de seus dados no Conecte SUS. Ao tentar acessar o aplicativo, usuários se depararam com uma mensagem de erro e não conseguiram localizar os dados de vacinação da covid-19.



Atualmente, o documento é exigido para ter acesso a diversos eventos pelo Brasil, como shows, jogos de futebol e restaurantes, além de ser obrigatória para viagens ao exterior.

Ataque hacker

A pasta informou que, na madrugada desta sexta-feira, sofreu um incidente que comprometeu temporariamente alguns sistemas da pasta, como o e-SUS Notifica, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), ConecteSUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, que estão indisponíveis no momento.

Em nota, o ministério afirmou que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal já foram acionadas pela pasta para apoiarem nas investigações. O Departamento de Informática do SUS (Datasus) está atuando com a máxima agilidade para o reestabelecimento das plataformas.

Na manhã desta sexta-feira, o site do Ministério da Saúde já havia voltado a funcionar, no entanto as funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital estão indisponíveis.

A autoria foi assumida pelo LAPSUS$ Group. Na mensagem, os invasores afirmaram que o site sofreu um "ransonware". Esse tipo de invasão é conhecida como um vírus que sequestra o conteúdo do computador da vítima e é cobrado um valor pelo resgate. Geralmente, os criminosos pedem em criptomoedas para dificultar o rastreamento.

Ao tentar acessar o site, usuários se depararam com uma mensagem afirmando que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. "Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB de dados está em nossas mãos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia o texto.