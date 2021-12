Ao todo, sete painéis foram instalados - Reprodução/Instagram

Ao todo, sete painéis foram instaladosReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2021 14:54 | Atualizado 10/12/2021 14:56

São Paulo - Sete outdoors com críticas ao governo Bolsonaro foram instalados em São Paulo e Belo Horizonte na última quinta-feira (9). Com mensagens sobre a situação econômica do país, como o alto preço dos combustíveis e a fome, as imagens também fazem referência aos filhso do presidente.



São Paulo recebeu quatro outdoors. Em um deles, está escrito "Fome para o povo, mansão para os filhos" ao lado de uma foto de Bolsonaro. Os painéis foram instalados na rodovia Anchieta (sentido litoral) e na estrada dos Alvarengas, em São Bernardo do Campo.

A mensagem faz referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que comprou uma mansão por cerca de R$6 milhões em Brásilia, e também ao Jair Renan, filho '04' de Bolsonaro, que estava morando junto com sua mãe em uma mansão avaliada em em R$ 3,2 milhões.

Já em Belo Horizonte, os outdoors foram instalados nas avenidas Barão Homem de Melo, Tereza Cristina e Tancredo Neves. Ao criticar o valor do combustível, que já passa de R$7 em algumas regiões, o texto diz "Bolsocaro, é melhor Jair se endividando".

Em publicação no Instagram, o professor de direito Lucas Paulino, disse que a ação é uma iniciativa conjunta entre dois movimentos, Fora Bolsonaro BH e Fora Bolsonaro SP.