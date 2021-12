Ataque hacker tira do ar sites do Ministério da Saúde e ConecteSUS - Reprodução

Publicado 10/12/2021 13:33 | Atualizado 10/12/2021 13:54

Brasília - A Polícia Federal vê indícios de que o ataque hacker aos sites do Ministério da Saúde e aplicativo Conecte SUS, responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, teria sido motivado por "hacktivismo". Ou seja, quando hackers invadem um sistema a fim de chamar a atenção para alguma causa, sem extrir dados do sistema. A informação foi revelada por investigadores à GloboNews.

O site do Ministério da Saúde saiu do ar na madrugada desta sexta-feira, 10, após ter sofrido um ataque hacker. Além do portal oficial, as plataformas do ConecteSUS, Painel Coronavírus e DataSUS também foram afetadas.

Ao tentarem acessar o site, usuários se depararam com uma mensagem afirmando que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. "Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB de dados está em nossas mãos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados", dizia o texto.

Abaixo, havia dados de um telegram e um e-mail. A autoria foi assumida pelo LAPSUS$ Group. Na manhã desta sexta-feira, a mensagem desapareceu dos sites, mas o acesso nas plataformas ainda continua indisponível.

Usuários que tentaram acessar o ConecteSUS, plataforma para acesso ao cartão de imunização contra covid-19, afirmaram que os comprovantes não estavam constando na ferramenta.

Em setembro, o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi hackeado. O alvo foi a parte do portal em que consta o formulário de Declaração de Saúde do Viajante. O caso aconteceu após a agência decidir pela interrupção do jogo de futebol pelas Eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina.