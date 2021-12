Gilmar Mendes - Reprodução

Após os servidores da Anvisa receberem novas ameaças no último sábado, 18, por aprovarem vacinação de crianças entre 5 e 11 anos , o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes , afirmou que a violação ao órgão foi "covardia".



"Não faz sentido divulgar nomes de técnicos que exercem essa atividade, especialmente num ambiente tão conflagrado, como o que estamos vivendo. Basta olhar as mensagens no Twitter para ver que o tom é sempre de ameaça, essa chamada mensagem de ódio. Você ameaçar um técnico que está fazendo o seu trabalho é uma manifesta covardia", disse o ministro. "Não faz sentido algum violar as regras de autonomia da agência", acrescentou.

Os técnicos da Anvisa que participaram da indicação do uso da vacina para crianças entre 5 e 11 anos foram ameaçados no sábado por "publicações nas mídias sociais na internet de ameaças, intimidações e ofensas por conta da referida decisão técnica da agência", segundo o órgão.

A agência ainda solicitou proteção policial para servidores e diretores envolvidos na aprovação do uso da vacina da Pfizer em crianças. Após o anúncio da agência, ocorrido na quinta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, em tom de ameaça, a divulgação dos nomes dos profissionais envolvidos na aprovação.