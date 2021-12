Brasil

Boate Kiss: defesa vai à Comissão de Direitos Humanos contra decisão que barrou soltura de condenados

Decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mantiveram presos os réus sentenciados pela tragédia ocorrida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul em janeiro de 2013

Publicado 22/12/2021 17:39 | Atualizado há 17 horas