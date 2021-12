Correios recebem 18,9 milhões de encomendas na Black Friday 2021 - Reprodução Internet

Correios recebem 18,9 milhões de encomendas na Black Friday 2021Reprodução Internet

Publicado 23/12/2021 11:10 | Atualizado 23/12/2021 11:12

Nesta antevéspera de Natal, o site dos Correios está fora do ar. Os dias que antecedem a principal data para o comércio do ano é também de grande acesso dos consumidores das plataformas eletrônicas da empresa para acompanhar o rastreamento de encomendas.

A prática ganhou ainda mais adeptos durante a pandemia, com as compras online se tornando a alternativa possível em momentos em que não era permitido sair de casa. O hábito, no entanto, veio para ficar entre os brasileiros.

Os Correios ainda não se manifestaram formalmente sobre o ocorrido, nem para o público externo e nem para seus funcionários. Portanto, não é possível saber ainda se trata-se de um ataque de hacker, de sobrecarga de uso por causa do aumento de acessos ou um problema de outra natureza.

"Vários sistemas estão fora do ar aqui", descreveu uma servidora, confirmando que ainda não houve um posicionamento da empresa sobre o ocorrido. Os e-mails da companhia seguem funcionando, de acordo com o relato.

À reportagem, os Correios informaram que estão em "fase de apuração sobre o ocorrido" e prometem se posicionar assim que tiverem informações.

Uma pesquisa encomendada pela empresa norte-americana de software de relacionamento para clientes e funcionários Freshworks revelou no meio deste ano que, mesmo sem medidas de confinamento tão radicais quanto as de outros países, o Brasil viu emergir entre os consumidores uma mudança de comportamento durante a pandemia não vista na mesma intensidade em outras regiões do globo.

Num grupo de 10 países pesquisados, os brasileiros lideraram a troca de compras presenciais pelas online para se protegerem da contaminação.

O levantamento apontou que 70% dos consultados no Brasil disseram que fizeram a mudança contra uma média geral de 48%.