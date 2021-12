Após posicionamento da Saúde, Conass diz que estados não exigirão prescrição médica pra vacinação de crianças - Reprodução internet

Publicado 24/12/2021 12:25 | Atualizado 24/12/2021 12:35

São Paulo - Após reunião entre os secretários estaduais de Saúde na manhã desta sexta-feira (24), o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass) divulgou há pouco uma "carta de Natal às crianças do Brasil" confirmando que nenhum estado exigirá prescrição médica para a vacinação infantil contra a covid-19.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade no dia 16 de dezembro. Já o Ministério da Saúde preferiu abrir uma consulta pública sobre a exigência de prescrição médica para que milhões de crianças brasileiras possam ser imunizadas. Embora as estatísticas da própria pasta mostrem que 1 criança nessa faixa etária morreu a cada 2 dias por covid-19 desde o início da pandemia, o ministro Marcelo Queiroga chegou a dizer nesta semana que não há "emergência" para vaciná-las.

SEGUE A ÍNTEGRA DA CARTA DO CONASS, ASSINADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO E SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MARANHÃO, CARLOS LULA:

"Queridas crianças do Brasil,

O ano não foi fácil. Os papais e as mamães de vocês passaram por inúmeras dificuldades. Empregos foram perdidos, tudo ficou caro, foi difícil iniciar a vacinação contra o coronavírus. Por conta disso, muitos parentes e muitos amigos viraram estrelinhas. Mais de 400 mil apenas este ano. Vocês devem ter se acostumado a falar de coronavírus e, por conta dele, passaram a usar máscaras até para ir para a escola. A gente sabe que máscara não é algo confortável, mas elas são usadas para protegê-los.

O ano foi passando, as dificuldades foram diminuindo e a gente finalmente conseguiu a proteção que os papais e as mamães já possuem: a vacina contra a Covid-19 para crianças! Eu sei que ninguém gosta de agulhas, mas vocês não precisam ter medo! Os cientistas do mundo inteiro apontam a segurança e eficácia da vacina para crianças! Ela inclusive já começou a ser aplicada em meninos e meninas de vários países do mundo.

Infelizmente há quem ache natural perder a vida de vocês, pequeninos, para o coronavírus. Mas com o Zé Gotinha já vencemos a poliomielite, o sarampo e mais de 20 doenças imunopreveníveis. Por isso, no lugar de dificultar, a gente procura facilitar a vacinação de todos os brasileirinhos. E é esse recado que queremos dar no dia de hoje, véspera de Natal: quando iniciarmos a vacinação de nossas crianças, avisem aos papais e às mamães: não será necessário nenhum documento de médico recomendando que tomem a vacina .

A ciência vencerá. A fraternidade vencerá. A medicina vencerá e vocês estarão protegidos. Que o Papai Noel traga neste ano muito amor, alegria, abraços, diversão e PROTEÇÃO contra a COVID-19. E que todos possam compartilhar esses presentes com o papai e a mamãe. Feliz Natal!"