Beni Borja - reprodução

Beni Borjareprodução

Publicado 24/12/2021 15:17

São Paulo - Beni Borja morreu aos 60 anos, na noite desta quinta-feira, vítima de um provável infarto. Ele foi o primeiro baterista do Kid Abelha e fundador da banda. O músico também deixou sua marca com a composição 'Fixação', um dos maiores sucessos do grupo.

Depois de deixar o Kid Abelha, o artista trabalhou com a banda Biquini Cavadão. Beni produziu a primeira demo do grupo e, em seguida, se tornou empresário deles. Como se não bastasse, ele ainda colaborou em composições de sucessos como 'Vento Ventania'.



Na conta oficial do Instagram, a banda Biquini Cavadão lamentou a morte de Beni Borja. "Beni foi a primeira pessoa a nos incentivar a gravar profissionalmente aquela barafunda que fazíamos", diz o texto. "Ele dizia que Tédio seria o hit do verão. Tínhamos nossas dúvidas, mas foi peça chave para que nossa música chegasse à Rádio Fluminense FM".