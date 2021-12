Covid-19: Brasil registra 164 mortes nas últimas 24 horas - Reprodução

Covid-19: Brasil registra 164 mortes nas últimas 24 horasReprodução

Publicado 24/12/2021 19:16 | Atualizado 24/12/2021 19:16

Brasília - O Brasil registrou 164 mortes por covid-19 nas últimas 24h. O acréscimo fez com que o país atingisse os 618.392 registrados desde o início da pandemia. No mesmo período, foram 4.164 novos casos, totalizando 22.230.737.



Por causa do apagão nos sistemas do Ministério da Saúde após o ataque de hackers, Bahia, Mato Grosso e Tocantins ainda estão com as estatísticas defasadas.

A média móvel de casos fechou o dia em 3.102, e a de mortes, em 113. Os dados são reportados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



A ferramenta de monitoramento da Universidade Johns Hopkins, o total de casos em todo o mundo nesta véspera de Natal é de 278.725.300 e o de mortes, 5.391.208.