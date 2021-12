MC Boco do Borel foi morto a tiros em Pernambuco durante show - Reprodução

MC Boco do Borel foi morto a tiros em Pernambuco durante showReprodução

Publicado 27/12/2021 11:35

O cantor de brega funk conhecido como MC Boco do Borel foi morto a tiros em Serrambi, litoral de Pernambuco. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 26, enquanto o artista fazia um show no Aconchego Bar. Após passar pelo Instituto Médico Legal (IML), o corpo do cantor foi sepultado pela família na manhã desta segunda-feira, 27, no Cemitério de Santo Amaro, no Centro da cidade.

Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a apresentação do MC tinha começado há pouco tempo, quando um homem com uma touca ninja foi para frente do palco e fez diversos disparos em direção ao artista, que foi atingido por em 15 lugares, inclusive na cabeça. Boco chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A morte do cantor gerou comoção entre amigos e familiares. MC Sheldon, que foi um dos pioneiros do brega funk ao lado de MC Boco lamentou a perda em sua rede social. "Eu e o Boco tivemos uma história linda de irmandade. A gente, juntos, superou preconceito, a gente superou os obstáculos da vida durante uma geração e é até meio estranho para mim falar dessa forma. O Boco se foi, não está mais aqui entre nós e o que me deixa mais triste ainda é que eu não pude dizer o quanto eu amava ele", escreveu.

A esposa do músico, Alynne Cristina, também se pronunciou por sua rede social e afirmou que o marido foi "assassinado friamente". Ela acrescentou, ainda, que o marido não era "traficante, bandido e muito menos envolvido com nada": "Estou revoltada com essa crueldade, maldade, covardia e inveja", completou.

A declaração de Alynne foi dada após circularem especulações de a morte do MC teria relação com o tráfico de drogas. Isso porque, em junho do ano passado, o cantor foi preso com outros três homens por estar com 670 gramas de uma substância derivada de pasta de cocaína. Na ocasião, a assessoria do músico chegou a negar seu envolvimento com a situação e disse que ele estava "no local errado na hora errada".

Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido como MC Boco, morava no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife. Ele tinha 34 anos e deixou quatro filhos.