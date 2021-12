Chilena relata ter sido estuprada por massagista em hotel de luxo | Brasil | O Dia

Mulher teria sido estuprada por massagista em hotel de luxo - Reprodução

Publicado 27/12/2021 12:20

Brasília - Uma chilena de 47 anos relatou ter sido estuprada por uma massagista no hotel de luxo Meliá Brasil 21, que fica no centro de Brasília. O caso, que teria acontecido no dia 19 de dezembro, está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, a vítima e o seu filho estariam hospedados na suíte presidencial do estabelecimento, quando ele ligou para a recepção solicitando o serviço para a mulher. Então, um funcionário do hotel acionou a profissional, que não compõe o quadro fixo de colaboradores, mas presta serviços para a empresa periodicamente.

No dia seguinte, 20 de dezembro, a hóspede enviou um e-mail para a recepção informando que teria vivenciado uma situação muito ruim, mas não quis relatar o que teria acontecido ou quem seria o responsável, somente pediu que fosse escoltada até o aeroporto no dia 22 de dezembro, quando iria embora do hotel. Preocupados, os funcionários conversaram com a chilena, que confessou ter sido estuprada. Ao olhar as câmeras de segurança, foi constatado que somente a massagista tinha entrado na suíte.

Em seguida, o filho da vítima, que estava no local, confirmou o ocorrido e disse que ficou na sala enquanto a mãe receberia a massagem no quarto. Ele relatou que após um tempo a mãe saiu do local chorando atordoada. O rapaz relatou, ainda, que a mulher teria se insinuado para ele ao pensar que era um acompanhante.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o hotel isolou o quarto para preservar os vestígios. A perícia, por sua vez, encontrou uma mancha de sangue no chão, assim como indícios de violência e resistência. Todas as informações e imagens das câmeras foram repassadas à polícia.

Em nota, o hotel afirmou que "foi informado sobre um suposto caso de assédio a uma de suas hóspedes, ocorrido no último dia 19/12/21, e está prestando todo o suporte para a investigação do mesmo, bem como todo atendimento necessário à hóspede".