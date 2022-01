Brasil registra mais 72 mortes por covid - Pixabay - Creative Commons

Brasil registra mais 72 mortes por covidPixabay - Creative Commons

Publicado 31/12/2021 18:48

O Brasil registrou, entre ontem e hoje, 72 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta sexta-feira, 31. Com os registros, o país acumula 619.056 vidas perdidas para a doença.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 10.282 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 22.287.521 registros desde o início da pandemia. Os dados de Mato Grosso não são atualizados há dois dias e os de Tocantins foram mantidos os mesmos de ontem.