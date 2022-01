Polícia Militar de Santa Catarina foi chamada pelo parente - Divulgação

Publicado 01/01/2022 15:52 | Atualizado 01/01/2022 16:29

Santa Catarina - Três pessoas da mesma família foram assassinadas entre a noite desta sexta-feira, 31, e a manhã deste sábado, 1º, em Chapecó, no Oeste do estado. O suspeito pelas três mortes seria o filho de uma das vítimas, de 38 anos, que sofre com transtorno mental.

De acordo com a Polícia Militar, o homem teria matado a facadas o pai, a avó e a tia. Ele foi detido no apartamento em que morava e foi levado à delegacia.

Segundo a NSC TV, dois corpos foram encontrados na manhã deste sábado enrolados em lençóis em um apartamento do último andar do prédio por um familiar que estranhou a falta de movimentação. A outra vítima foi assassinada no primeiro andar.

Para a PM, esse familiar encontrou os parentes mortos após arrombar as portas depois de insistir para que abrissem e não ter retorno.

A Polícia Civil estava em processo de conclusão do procedimento às 15h deste sábado e o Instituto Geral do Perícias (IGP) foi ao local para fazer análise do caso.