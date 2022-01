Lino Rossi ficou conhecido por apresentar programas policiais em Mato Grosso. Na carreira política, foi eleito deputado federal para ocupar cadeira entre 1999 a 2003, voltando também a 2004 a 2007 - Divulgação

Publicado 01/01/2022 17:28

Mato Grosso - O jornalista e ex-deputado federal, Lino Rossi, morreu nesta sexta-feira, 31, aos 64 anos, em Cuiabá. Ele estava internado em um hospital da capital para tratamento de uma síndrome respiratória aguda grave, mas morreu após ser entubado.

Ele ficou conhecido por apresentar programas policiais em Mato Grosso. Na carreira política, ele foi eleito deputado federal em 1998, e permaneceu no Congresso Nacional entre 1999 a 2003. Além disso, foi suplente e voltou a ocupar a cadeira de deputado federal por Mato Grosso de 2004 a 2007.

O ex-deputado federal também teve um quadro de hipotensão. Ele foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva do hospital particular, mas não resistiu.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), lamentou a morte de Rossi. “A comunicação perdeu neste dia 31 de dezembro um dos maiores exemplos do jornalismo, de ética no exercício profissional, de inteligência, de habilidade fantástica na condução das entrevistas que pude lhe conceder. Atordoado estou diante de uma notícia, que deixa uma lacuna na comunicação, em desamparo a todos os que o conheciam. Aos familiares, o que me acalenta em um momento de tamanha consternação, é saber que meu amigo de longa data, radialista respeitado e admirado, Lino Rossi, está amparado nos braços do Pai”, declarou o prefeito.

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), também lamentou a morte de Rossi. "Recebemos a notícia com muito pesar, porque Lino Rossi era um amigo e um grande jornalista. A imprensa, a política e toda a sociedade mato-grossense perderam um grande homem. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus conforte a família e os amigos", disse.

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, destacou a trajetória profissional do jornalista. "Ele foi um grande comunicador. Sabia como ninguém transmitir a informação pelas ondas do rádio. Ele deixará saudade", afirmou.

Rossi trabalhava em dois programas, um de rádio e outro de televisão e sua marca era a interação com o público e os entrevistados. "Lino é um grande amigo e um profissional talentoso, de uma voz ímpar. É uma grande perda para todos nós", ressaltou a secretária de Comunicação, Laice Souza.

Em nota oficial disponibilizada em rede social, o Grupo Cidade Verde lamentou o falecimento do jornalista que apresentava o programa Chamada Geral e mantinha o programa matinal Giro Conti, da Rádio Conti.

"Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência e competência para lidar com as adversidades", disse trecho da nota.

O sepultamento será na tarde deste sábado, 1°, em um cemitério de Cuiabá. Não haverá velório em respeito a um pedido de Rossi.