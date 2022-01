Quatro vítimas foram localizadas pelo agentes dentro do carro. Apenas o corpo do adolescente de 14 anos foi encontrado a 60 metros do local do acidente - Reprodução/WhatsApp

Publicado 01/01/2022 18:55

Piauí - Cinco pessoas da mesma família morreram após um carro cair em um riacho na cidade de Altos, distante 41 km de Teresina, no Piauí, após fortes chuvas na região. O pai, a mãe e os três filhos não resistiram. A única sobrevivente é uma jovem de 19 anos, também filha do casal.

Segundo informações da "TV Clube", a equipe do Corpo de Bombeiros de Teresina foi acionada por volta das 4h30 deste sábado, 1º, após um veículo cair no riacho dos Cocos, que fica cerca de 10 minutos da zona urbana da cidade de Altos.

“Eles estavam tentando atravessar uma ponte, mas a água estava sobreposta, então eles não conseguiram passar e o veículo caiu nesse córrego. Tinham seis pessoas no veículo, uma delas conseguiu sair, os outros cinco não”, explicou o tenente Medeiros.

Quatro vítimas foram localizadas pelo agentes dentro do carro. Apenas o corpo do adolescente de 14 anos foi encontrado a 60 metros do local do acidente.

A Polícia Militar identificou o pai como José Maria Galdino de Melo, a mãe como Maria Lucilene Lopes de Melo, e os filhos eram Paloma Lopes de Melo, Fernando Lopes de Melo, de 14 anos, e Fernanda Lopes de Melo, que tinha 8 anos.



"Era uma família que estava no carro. Apenas a jovem maior, de 19 anos sobreviveu. A informação que temos é que os dois menores, o Fernando e a Fernanda, eram autistas. Todos os corpos já foram resgatados", informou o sargento Paulo César, da Polícia Militar.

Uma equipe do Instituto de Medicina Legal (IML) de Teresina fez a remoção dos corpos.