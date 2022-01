Polícia Militar do Paraná - Reprodução

Publicado 02/01/2022 09:52

Paraná - Um casal foi preso neste sábado, 1º, em Guaratuba, no litoral do Paraná, por deixar um bebê de 1 ano e 4 meses preso no carro enquanto curtiam a praia. De acordo com a polícia, apenas uma pequena fresta do vidro do carro estava aberta.



O bebê foi retirado pelos policiais após uma denúncia anônima. A criança recebeu atendimento médico, passa bem e está aos cuidados da avó.

O casal disse à polícia que a cada meia hora voltavam para o carro para acompanhar a situação da criança. O homem tem 25 anos e a mulher, 19.