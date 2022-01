Marinha recolhe óleo de praia na Paraíba - Divulgação Capitania dos Portos

Publicado 02/01/2022 12:51

Paraíba - Vestígios de óleo semelhante ao que foi detectado nas praias do Nordeste em 2019 voltaram a ser encontrados em Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Neste sábado, 1º, a Marinha fez a coleta por meio da Capitania dos Portos do estado (CPPB).

A substância foi vista nas praias de Areia Dourada, Formosa e Ponta de Campina, além da praia do Bessa, na capital. Ao longo de todo o dia, militares fizeram a retirada desses resíduos. Os vestígios de óleo são semelhantes aos encontrados em vários estados brasileiros, inclusive na Paraíba, em 2019.

Segundo os banhistas, as manchas começaram a aparecer às 14h, no momento em que a maré na área dessas praias começou a encher.

A instituição informou que novas ações de monitoramento estão programadas para este domingo, 2. Até então, a origem desses resíduos é desconhecida, mas as amostras recolhidas devem ser enviadas para análise no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), no Rio de Janeiro.