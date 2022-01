Bombeieros na busca por desaparecidos em deslizamento ocorrido em 2021 em MG - Corpo de Bombeiros/Divulgação

Publicado 02/01/2022 14:17 | Atualizado 02/01/2022 14:45

Pelo menos cinco estados do Brasil correm risco de deslizamentos de terras devido às enxurradas previstas para este domingo (2). O alerta foi dado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.



Segundo o órgão, os estados de Piauí e Maranhão, no Nordeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste, são os que correm mais riscos.

De acordo com o Cemaden, a situação é mais grave no centro-leste do Piauí; no centro-oeste e no norte do Maranhão; na região metropolitana de Belo Horizonte (MG) e no sudeste de Minas; na região serrana do Rio de Janeiro; e na região metropolitana e o litoral norte de São Paulo.

Apesar de estar sofrendo com fortes chuvas que culminaram em mortes e em milhares de desalojados, a Bahia não figura entre as áreas de grande risco.

Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ligado ao Ministério da Agricultura, alerta para o perigo de fortes chuvas em 15 estados do país. São eles: Amapá, Amazonas e Pará, no Norte; Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí, no Nordeste; Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste; Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste.