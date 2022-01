CNH fará mudanças, saiba se você terá de trocar a atual - Divulgação/Contran

Publicado 03/01/2022 09:38

Rio - Este ano, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) passará por algumas modificações e não haverá a obrigação de troca imediata pelos motoristas, mas sim uma mudança automática para novas habilitações ou renovações. Divulgada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a resolução n º 886, passa a regulamentar novas especificações e, poderá ser expedida em meios físico, digital ou ambos, a escolha do motorista.

A partir de 1° de junho, o novo modelo será emitido conforme os condutores forem renovando o documento ou solicitando segunda via. Dessa forma, não terá necessidade de troca imediata pelos motoristas que não se encaixarem nessas situações.

Além de não exigir um formato físico, a CNH fará mudanças em seu desenho, irá acompanhar uma tabela ilustrativa dos veículos que o condutor poderá dirigir e trará a nacionalidade e cidade de origem do motorista. O novo modelo terá, ainda, a identificação do documento em outras línguas na parte superior do documento, como inglês e francês.

"A novidade é que está sendo preparado um modelo para receber as informações de nome social e pais afetivos, conforme determinação legal, caso o condutor tenha interesse. Na nova versão, a frente do documento trará a identificação social e o QR Code trará o social e o civil", acrescentou o Ministério da Infraestrutura.



Logo, a CNH 2022 vai manter também o QR Code, estabelecido no ano de 2017. De acordo com o Contran, esse recurso irá armazenar informações importantes, incluindo a foto do motorista. Por fim, o novo documento passará por mudanças de cor, como tons de verde e amarelo em seu novo formato.