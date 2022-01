Churrasco na frente do Bradesco de Juína, no Mato Grosso - Reprodução

Churrasco na frente do Bradesco de Juína, no Mato Grosso Reprodução

Publicado 03/01/2022 14:18

São Paulo - Após uma propaganda sobre consumo sustentável, que circulou nas redes sociais na última semana, o Bradesco escreveu uma carta aberta se retratando com o agronegócio. Nesta segunda-feira (3), pecuaristas se reuniram para realizar um churrasco em agências do banco, informou a Folha de São Paulo.



"A criação de gado contribui para a emissão dos gases de efeito estufa, então, que tal se a gente reduzir o nosso consumo de carne e escolher um prato vegetariano na segunda-feira?", sugerem as influenciadoras no vídeo que busca promover redução de carbono.

O material gerou revolta em ruralistas que organizaram protesto nas portas das agências de Ribeirão Preto (SP), Araçatuba (SP), Birigui (SP), Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), Araguaína (TO), Água Boa (MT), Canarana (MT), Barra do Garça (MT), Goiânia (GO) e Xinguara (PA).

Em Mato Grosso, o protesto é apoiado pela Acrimat (Associação dos Criadores de Mato Grosso), da Nelore Mato Grosso e da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu).

O evento foi chamado de "Segunda Com Carne". Isso porque no vídeo do banco uma das influenciadoras pedia que as pessoas adotassem a "Segunda Sem Carne" visando reduzir o consumo do alimento.

"Não é exagero da parte deles, é má-fé. Eles fazem de propósito para quebrar o agronegócio. A mesma propaganda feita pelo Banco do Brasil mostra a diferença entre um banco consciente e outro que faz difamação do agronegócio", disse o deputado estadual Gilberto Cattani (PSL) à Folha.

Durante o ato em Cuiabá, cerca de 2.000 espetos de carne são distribuídos para as pessoas que passam pela agência, no centro da cidade.

Enquanto a categoria classifica a propaganda como "inverdade", o ex-ministro do Meio Ambiente chamou a peça de "ridícula". Especialistas apontam que a criação de gado contribui para o aumento do efeito estufa devido à emissão de gás metano.

