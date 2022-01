Brasil registra 76 mortes por covid-19 no primeiro dia útil do ano - Reprodução

Brasil registra 76 mortes por covid-19 no primeiro dia útil do anoReprodução

Publicado 03/01/2022 18:28

Brasília - Na primeira segunda-feira de 2022, o Brasil registrou 76 mortes e 11.850 novos casos de covid-19. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



Com problemas técnicos desde o ataque hacker sofrido pelo Ministério da Saúde, Roraima e Sergipe não atualizaram as estatísticas.

Ao todo, o país já contabiliza 619.209 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia, em março de 2020. O total de positivos chega a 22.305.078.



A média móvel de novas infecções terminou o dia em 8.400, e a de óbitos, em 96. O patamar se assemelha aos registros de abril de 2020. Segundo a Universidade Johns Hopkins, 291.651.187 casos já foram registrados em todo o mundo, e 5.447.340 mortes foram registradas.