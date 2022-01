Ewerton Matheus, o MC Irak (à esquerda), e Cristiano da Silva (à direita) - Reprodução/Instagram

Ewerton Matheus, o MC Irak (à esquerda), e Cristiano da Silva (à direita) Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2022 18:57 | Atualizado 03/01/2022 19:06

Recife - A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de dois homens em um condomínio no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. De acordo com a corporação, o crime aconteceu na Cidade Garapu, por volta das 13h do domingo (2). As vítimas foram identificadas como Ewerton Matheus da Silva, conhecido como MC Irak, e Cristiano da Silva. As informações foram reveladas pelo G1.

Ainda segundo a polícia, testemunhas relataram que MC Irack teria feito Cristiano da Silva de escudo humano para não ser morto. Entretanto, os dois acabaram sendo atingidos pelos disparos. O MC morreu no local, já Cristiano foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Cohab, mas não resistiu.

A dinâmica do crime, se foi um assalto ou se as vítimas foram executadas, e a motivação não foram divulgadas.