Flávio Dino, governador do Maranhão - Valter Campanato/Agência Brasil

Flávio Dino, governador do MaranhãoValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 03/01/2022 20:39 | Atualizado 03/01/2022 20:43

São Luís - O Governador do Maranhão, Flávio Dino, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada por ele através de mensagem publicada no Twitter, nesta segunda-feira (3).

"Informo que recebi hoje teste positivo para Covid. Me sinto bem, graças a Deus. Quadro atualmente existente não impede despachos internos, em isolamento domiciliar. Qualquer eventual alteração será informada", escreveu Dino na publicação.

Confira o tweet:

Informo que recebi hoje teste positivo para Covid. Me sinto bem, graças a Deus. Quadro atualmente existente não impede despachos internos, em isolamento domiciliar. Qualquer eventual alteração será informada. — Flávio Dino (@FlavioDino) January 3, 2022

No domingo (2), o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) também informou que está com a doença. Essa é a segunda vez que o governador flumimense é diagnosticado com a Covid.