Ex-presidente Lula ainda não anunciou oficialmente a pré-candidatura, mas brincou com sinais dos astros que apontam esperança, fartura e o retorno de alguém do passado para o povo após as eleições de 2022 - Reprodução Twitter

Publicado 03/01/2022 20:58

Brasília - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda evita se declarar, oficialmente, como candidato ao Palácio do Planalto, mas os sinais de sua candidatura são cada vez mais evidentes. Nesta segunda-feira (3), ele brincou até com uma "previsão dos astros para Dois Mil e Lula".



"Alguém do passado vai voltar para a sua vida", diz a previsão para o signo de Sagitário, segundo o perfil de Lula. A brincadeira usa estereótipos vinculados aos signos.



Com isso, ele diz que os piscianos, por exemplo, voltarão a sonhar neste ano. Para os capricornianos, signo conhecido como trabalhador e ambicioso, a previsão é de que as "metas de crescimento serão dobradas".

Todos os posts são acompanhados de ilustrações feitas com fotos de Lula, que mostram ele abraçando diversos alimentos na previsão de Touro , emocionado na previsão de Câncer e nos braços do povo na previsão de Libra, para citar alguns exemplos.



Para Escorpião, signo do próprio ex-presidente, há uma foto dele ao lado da namorada, Janja. "O clima vai estar favorável para o amor", diz a legenda do signo que costuma ser identificado pela intensidade das paixões.

Definição partidária

Brincadeiras à parte, Lula aparece como favorito a vencer as eleições de 2022 nas pesquisas de opinião. Enquanto isso, aliados articulam a composição de uma chapa e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (sem partido), é cortejado para ocupar o posto de candidato a vice. Adversários políticos no passado, os dois não descartam a possibilidade dessa união histórica.