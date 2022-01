Jair Bolsonaro foi internado para tratar obstrução intestinal - Reprodução Facebook

Jair Bolsonaro foi internado para tratar obstrução intestinalReprodução Facebook

Publicado 04/01/2022 15:59 | Atualizado 04/01/2022 16:00

São Paulo - Internado há dois dias no Hospital Vila Nova Star em São Paulo para tratar de uma suboclusão intestinal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ter alta "muito em breve", segundo seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (Patriotas - RJ).



Flávio disse nesta terça-feira (04), que o pai está “bem disposto e bem-humorado”. Ele ainda declarou que o mandatário pode receber alta a qualquer momento.

Na manhã desta terça, o hospital informou, por meio de um boletim médico, que o quadro de suboclusão intestinal do presidente se desfez e que ele não precisará realizar cirurgia. “A evolução do paciente, clínica e laboratorialmente, segue satisfatória, e será iniciada hoje uma dieta líquida”, diz o boletim.

“Ele teve uma noite tranquila e está com todas as condições para, assim que a equipe médica autorizar, possa dar mais um passo, evoluir mais um pouco no seu tratamento e, se Deus quiser, muito em breve ter alta”, disse o senador em entrevista à CNN.

O primogênito de Bolsonaro ainda afirmou que "a qualquer momento, sim, pode ter uma liberação por parte da equipe médica".

Jair Bolsonaro teve que se internar as pressas em São Paulo após passar mal durante as férias em Santa Catarina. Ele realizou exames e recebeu antibióticos. O presidente também colocou uma sonda nasogástrica para ajudar a desobstruir o intestino e tem o quadro estável.