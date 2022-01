O ex-ministro Abraham Weintraub - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 11/01/2022 20:30

Nos Estados Unidos desde meados de 2020, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub publicou em suas redes sociais vídeo no qual anuncia a volta ao Brasil no sábado (15). No vídeo, de pouco mais de 40 segundos, Weintraub adota discurso eleitoral combativo, principalmente ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Com falas polêmicas da época de ministério, Weintraub diz que "não veio para jogar o jogo" mas "para lutar". no vídeo, o ex-ministro usa de imagens para fazer críticas ao lockdown, associando a restrição sanitária à ditadura, usa imagens de ações policiais, e, durante alguns segundos, usa a imagem de Doria durante uma de suas coletivas.

O lockdown nunca foi implementado em São Paulo durante a pandemia - apenas rígidas restrições - e o atual governador de São Paulo é pré-candidato à Presidência para 2022.

Weintraub já vinha testando seu nome para o governo paulista, com indicações, nas redes sociais, que gostaria de concorrer ao cargo. Membro da ala mais ideológica do governo, o ex-ministro pode bater de frente com Tarcísio de Freitas, atual ministro da Infraestrutura, e o nome que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem testado entre seus apoiadores para o cargo.

Indicado pelo governo como diretor executivo do Banco Mundial desde que deixou o Ministério da Educação, Weintraub ainda não é filiado a um partido político.