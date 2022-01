Homem é preso por suspeita de estupro de crianças em série | Brasil | O Dia

José Ferreira - Polícia Civil de Goiânia

José FerreiraPolícia Civil de Goiânia

Publicado 11/01/2022 21:49

Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira, 10, em Goiânia suspeito de ser um estuprador em série de pelo menos oito crianças, entre 6 e 12 anos. Mandado prisão preventiva foi emitido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade.

De acordo com a polícia, o vendedor ambulante José Ferreira Lima Filho, de 55 anos costumava praticar o crime de estupro de vulnerável enquanto as crianças dormiam. As investigações foram iniciadas após a DPCA de Goiânia tomar ciência de que o homem teria cometido estupro contra uma criança de apenas 6 anos.



“No decorrer da investigação, após o cruzamento de dados, descobriu-se que o suposto autor não teria cometido apenas a conduta acima retratada, mas também praticado uma série de crimes contra vulneráveis, sendo contabilizada a existência de pelo menos 8 crianças vítimas, apenas em Goiânia. As primeiras condutas ocorreram desde o ano de 2000, perpetuando-se até os dias atuais, tendo como alvo crianças entre 06 a 12 anos”, afirma a Polícia Civil do Estado.