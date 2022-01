Presidente Jair bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 12/01/2022 14:36

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) teceu críticas ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) nesta quarta-feira (12) após um pedido de abertura para uma nova CPI da Covid no Senado. Segundo o mandatário, o parlamentar "vive de Carnaval".



"Ele vive de Carnaval o Randolfe Rodrigues. Agora querem uma nova CPI? Para apurar o quê? A CPI tem que ter um fato determinado, não pode ser uma CPI para qualquer coisa que pintar na frente, tem que ter um fato determinado. E qual o fato determinado desses caras?", questionou Bolsonaro, que reclamou do fato de outras CPIs estarem na 'fila', mas que não são atendidas.

A justificativa do senador ao protocolar o pedido de uma nova comissão parlamentar de inquérito é dar continuidade aos trabalhos da primeira CPI, que investigou as ações do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos ocorreram de abril a outubro de 2021.

Segundo Randolfe, o atraso e a insuficiência na vacinação infantil, o apagão nos dados do Ministério da Saúde e os ataques de Bolsonaro aos técnicos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilência Sanitária) podem ser objetos de investigação dos senadores.

Para a abertura de uma comissão de inquérito, são necessárias a assinatura de 27 dos 81 senadores.