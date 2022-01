O acidente aconteceu na Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba - Reprodução

Publicado 24/01/2022 17:48

São Paulo - Uma van da Polícia Civil capotou nesta segunda-feira (24) na Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba (SP). O veíuclo transportava 16 detentos paro o Fórum Criminal na capital paulista.



Segundo informações da Ecopistas, administradora da via, cerca de 18 pessoas ficaram feridas. Os detentos ficaram com ferimentos leves e dois policiais tiveram ferimentos moderados e graves.

O acidente foi causado pela explosão do pneu direito da van. A polícia investiga a ocorrência e as condições que provocaram a situação. O resgate contou com equipes do Corpo de Bombeiros, viaturas da Polícia Civil e helicópteros Águia-5.

Os detentos foram transferidos para outros veículos e retirados da rodovia após o capotamento. Em última atualização, a Ecopistas informou que a faixa do acidente foi liberada e o trânsito começa a fluir.