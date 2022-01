Olavo de Carvalho - reprodução

Olavo de Carvalhoreprodução

Publicado 25/01/2022 08:20 | Atualizado 25/01/2022 08:33

O escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, morreu na noite da segunda-feira, 24, aos 74 anos, em um hospital na região de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. O anúncio foi feito pela família de Carvalho nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, 25. A causa da morte não foi revelada, mas o escritor anunciou ter se infectado com o novo coronavírus no dia 16.

"A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor", diz a publicação. No ano passado, Carvalho teve diversos problemas de saúde, que o levaram a uma série de internações em São Paulo e nos Estados Unidos, onde morava.

Em sua rede social, o presidente Jair Bolsonaro (PL), prestou homenagem ao bolsonarista e desejou o conforto da família. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre", escreveu.

- Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2022

Apesar de ter sido um grande apoiador do presidente durante as eleições de 2018, Olavo vinha realizando uma série de críticas ao governo, depois que esse perdeu o viés ideológico ao abrir espaço para o Centrão. Mesmo com o racha, o escritor ainda declarava voto a Bolsonaro em 2022.

Autointitulado professor de filosofia, Olavo de Carvalho nasceu em Campinas, interior de São Paulo, em 1947. O escritor era cardiopata e portador da Doença de Lyme, doença transmitida por carrapatos, e um apoiador assumido do conservadorismo. O escritor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos.