Olavo de Carvalho era considerado o guru do bolsonarismoReprodução Facebook

Publicado 25/01/2022 09:04 | Atualizado 25/01/2022 09:44

Brasília - Após a morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, aos 74 anos de idade , em Richmond, nos Estados Unidos, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), além do próprio mandatário, usaram as redes sociais para lamentar a perda.

Em sua rede social, Bolsonaro, prestou homenagem ao bolsonarista e desejou o conforto da família. "Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e Professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre", escreveu.

- Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2022

Eduardo Bolsonaro, deputado federal considerado como o filho mais ideológico do presidente, afirmou que os "livros, vídeos e ensinamentos" de Olavo "permanecerão por muito tempo ainda".

Que Deus acolha o Professor e conforte sua esposa Roxane e família.



Aqui na Terra seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda. pic.twitter.com/6DEctROt7h — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) January 25, 2022

O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, contou que conheceu o filósofo "de forma espontânea em 2012, em seu programa de rádio" e agradeceu por Olavo ter semeado "em uma terra arrasada chamada Brasil".



Ao Professor Olavo a minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 25, 2022

A deputada Carla Zambelli também lamentou o falecimento do escritor. "O Brasil perde um de seus gigantes, mas sua obra continuará viva. Estará para sempre na mente e no coração do nosso povo, professor. Gratidão. Minha solidariedade à Roxane e família. Que Nosso Senhor console seus corações e dos milhões de brasileiros que aprenderam a amá-lo", escreveu.

O Brasil perde um de seus gigantes, mas sua obra continuará VIVA.



Estará para sempre na mente e no coração do nosso povo, professor. Gratidão.



Minha solidariedade à Roxane e família. Que Nosso Senhor console seus corações e dos milhões de brasileiros que aprenderam a amá-lo. pic.twitter.com/TDvRg3vd3w — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) January 25, 2022

Outra parlamentar aliada ao presidente que prestou homenagens a Olavo foi a deputada Bia Kicis. "O Brasil perde o professor Olavo, o homem que despertou e sacudiu milhões de brasileiros. Filosofia, religião, política, literatura, e muito mais em seus livros e suas aulas. Dono de um temperamento forte e de um grande coração. Deixa um legado e uma saudade imensos", disse em sua rede social.

O Brasil perde o professor Olavo, o homem que despertou e sacudiu milhões de brasileiros. Filosofia, religião, política,literatura, e muito mais em seus livros e suas aulas.Dono de um temperamento forte e de um grande coração. Deixa um legado e uma saudade imensos. pic.twitter.com/pi6SsCntlT — Bia Kicis (@Biakicis) January 25, 2022





O escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, morreu na noite da segunda-feira, 24, aos 74 anos, em um hospital na região de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. O anúncio foi feito pela família de Carvalho nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, 25. A causa da morte não foi revelada, mas o escritor anunciou ter se infectado com o novo coronavírus no dia 16.