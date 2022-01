Olavo de Carvalho era considerado o guru do bolsonarismo - Reprodução Facebook

Olavo de Carvalho era considerado o guru do bolsonarismoReprodução Facebook

Publicado 25/01/2022 16:00 | Atualizado 25/01/2022 16:02

Brasília - No início da manhã, o perfil oficial da Câmara dos Deputados causou polêmica ao curtir um post que ironizava a morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho. Por volta do meio dia, a Casa soltou uma nota afirmando que se tratava de um "erro administrativo" que foi "imediatamente corrigido".



"A equipe de Comunicação da Câmara vem a público se desculpar pelo erro administrativo na conta oficial do twitter. Ao acompanhar as notícias do falecimento do Dr Olavo de Carvalho houve equivocadamente uma interação", diz o texto.

"Detectado às 8h11, o erro foi imediatamente corrigido. Reiteramos nossos sentimentos à família e sinceras desculpas, não somente como empatia humanitária, mas especialmente respeitosa ao Dr. Olavo de Carvalho. Reafirmamos nossa missão como veículo institucional, representativo, plural e de interesse público. Continuaremos buscando melhorar nossos processos para evitar erros.", finaliza.

O deputado estadual Eduardo Bolsonaro (PSL) viu a atitude como "deboche", e afirmou que vai "tomar providências".

"Soube agora que o perfil da @camaradeputados curtiu um post debochando da morte do Prof. Olavo. Neste momento estou tomando as providências administrativas para se averiguar o caso", escreveu.

Aos 74 anos, Olavo faleceu na noite de ontem (24). A morte foi comunicada pela família nas redes sociais. Ele estava internado em um hospital de Richmond, na Virginia (EUA), e foi diagnosticado com covid-19 em 16 de janeiro. A causa da morte não foi divulgada.