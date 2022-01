A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro - Anderson Riedel/Presidência da República

Publicado 28/01/2022 15:32 | Atualizado 28/01/2022 16:22

Brasília - A secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, também conhecida como Capitã Cloroquina, incluiu em seu currículo acadêmico a participação nos atos antidemocráticos realizados no dia 7 de setembro do ano passado.

A participação da secretária foi incluida na seção de "produção técnica" de seu currículo na plataforma Lattes, site que reúne dados sobre cientistas e grupos de pesquisa brasileiros e que está ligado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Na época dos protestos, Mayra Pinheiro chegou a fazer mais de 20 publicações no Instagram defendendo as manifestações a favor de Bolsonaro. Ela também chegou a prestar depoimento na CPI da Covid e confesou que que o Ministério da Saúde recomendou o uso da cloroquina para tratar a covid-19 mesmo sem ter comprovação científica da eficácia do medicamento.