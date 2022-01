Lula (PT) - Reprodução/Redes Sociais

Lula (PT) Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/01/2022 14:32 | Atualizado 28/01/2022 14:56

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou o fim do caso 'triplex do Guarujá', após uma decisão judicial arquivar o caso, e aproveitou uma entrevista dada à Liberal de Belém, nesta sexta-feira, 28, para atacar o ex-juiz Sergio Moro, responsável pelo caso na operação Lava Jato.



"Estou feliz porque acabei de saber da notícia que a Justiça arquivou o processo do triplex. A mentira contada pelos meus algozes. Vou evitar citar o nome [deles], porque cada vez que cito, ficam aproveitando para fazer disputa. Sempre acreditei que a verdade viria à tona", disse o petista.

Pollynna Alves, juíza da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, ordenou o arquivamento do processo contra o ex-presidente na última quinta-feira, 27. A acusação sobre Lula era de práticas de corrupção e lavagem de dinheiro.

"Registro que uma vez anulados todos os atos praticados, tanto os da ação penal como da fase pré-processual, foram tornados sem efeito todos os marcos interruptivos da prescrição. Pelo exposto, acolho a promoção ministerial e determino o arquivamento dos autos", afirmou a juíza em sua decisão.

"Tenho evitado esse processo porque acho que a história vai se encarregar de colocar as coisas nos devidos lugares. Muita gente tinha previsto que o PT ia morrer, que o Lula ia morrer. Quem tem fé e a consciência limpa vai sempre vencer. Estou numa posição de muita tranquilidade vendo a verdade aparecendo a cada dia. Quem era herói está virando bandido e quem era bandido está virando herói.", afirmou o metalúrgico.