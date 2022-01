Palácio do Planalto na Praça dos Três Poderes em Brasília - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 25/01/2022 15:54

Em relatório divulgado nesta terça-feira, 25, a Transparência Internacional aponta que o Brasil caiu duas posições no Índice de Percepção da Corrupção, ocupando a 96ª colocação entre os 180 países avaliados no principal indicador de corrupção no mundo. A pontuação alcançada (38) é a mesma que a obtida no ano anterior, próxima à de países como Argentina, Indonésia, Lesoto, Sérvia e Turquia. A nota representa o terceiro pior resultado nos últimos dez anos.

No IPC 2021, a Dinamarca, a Finlândia e a Nova Zelândia receberam as melhores notas, figurando no topo do índice. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país. Já as piores pontuações foram atribuídas a Venezuela(14), Somália e Síria (13) e Sudão do Sul (11).

Junto do IPC 2021, a organização publicou o relatório Retrospectiva Brasil 2021, que analisa acontecimentos que impactaram o sistema anticorrupção brasileiro no ano passado. Segundo a Transparência Internacional 'retrocessos no arcabouço legal e institucional anticorrupção' tornaram 'ainda mais preocupante' a situação do País.

Nesse contexto, organização destacou as 'investidas antidemocráticas' do presidente Jair Bolsonaro e apontou 'graves interferências' em instituições como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Além disso, foi ressaltada a 'gravidade' do orçamento secreto, esquema de compra de apoio político do governo Jair Bolsonaro, revelado pelo Estadão.