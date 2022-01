Hemorio sofre com queda no estoque do banco de sangue - Divulgação/Governo do Estado

Hemorio sofre com queda no estoque do banco de sangueDivulgação/Governo do Estado

Publicado 26/01/2022 20:16

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizaram os críterios para seleção de doadores de sangue com risco de infecção por Covid-19.



Em nota divulgada nesta quarta-feira, 26, a Anvisa informou que candidatos à doação com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 e que apresentaram sintomas da doença serão considerados inaptos por 10 dias até a recuperação completa.

Ainda que assintomáticas, as pessoas que apresentarem teste positivo não poderão realizar a doação de sangue por 10 dias após a data da coleta do exame.



Indivíduos que tiveram contato com com caso confirmado de Covid-19 durante o período de transmissibilidade da doença serão consideradas inaptas pelo período de 10 dias após contato com o infectado.

Em casos de pessoas que estão em isolamento voluntário ou por indicação médica pelo possível contato com a doença, deve-se esperar a conclusão do período de isolamento. Antes disso, os indivíduos não poderão realizar a doação.



Nesta nova atualização, o Ministério da Saúde e a Anvisa retiraram o critério de inaptidão para pessoas que tenham se deslocado ou que sejam procedentes de países com casos de Covid-19.