Publicado 27/01/2022 07:00

Brasil - São falsas as afirmações de um médico em vídeo que circula nas redes sociais no qual ele fala que nada está sendo feito no Brasil a respeito do acompanhamento de efeitos adversos da vacinação, que as vacinas são “um lixo” e que ainda não foi possível conhecer o sequenciamento genético do novo coronavírus.*

Conteúdo verificado: Conteúdo verificado: Vídeo mostra médico falando que nada está sendo feito com os dados de efeitos colaterais das vacinas contra a covid-19 e que as vacinas são “um lixo”. Ele também diz que não se sabe qual a origem do novo coronavírus e que o sequenciamento genético do Sars-CoV-2 ainda não é totalmente conhecido.





O Ministério da Saúde, em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as secretarias estaduais e municipais de saúde, monitora a ocorrência de efeitos adversos pós-vacinação. Também são divulgados boletins periódicos com apresentação e análise desses dados. O último deles, com números contabilizados até novembro de 2021, aponta que, em um universo de 295 milhões de doses aplicadas em 155 milhões de pessoas, foram registrados 428 eventos adversos graves (EAGs) após a vacinação. Eventos adversos graves ou que levam a óbito são estudados semanalmente pelo Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância (GFARM).



Em relação à efetividade das vacinas, especialistas consultados pelo Comprova e o próprio Ministério da Saúde afirmam que os imunizantes têm se demonstrado eficazes, especialmente para conter os casos graves da doença, ainda que as infecções tenham atingido patamar elevado nas últimas semanas. Também não é verdade que o sequenciamento genético do novo coronavírus ainda seja parcialmente desconhecido, uma vez que já existiam diversos vírus semelhantes, da família dos coronavírus, sequenciados e relatados na literatura científica, o que também já vem ocorrendo com o Sars-CoV-2, que causa a covid-19.



COMO VERIFICAMOS?





A equipe tentou contato telefônico por meio do número que o site



A reportagem tentou, sem sucesso, contato com o perfil responsável pela publicação do vídeo que viralizou.



Para verificar as informações técnicas mencionadas no vídeo, a equipe do Comprova conversou com a microbiologista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Giliane Trindade, com o epidemiologista e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Eduardo Martins Netto, e com a bióloga e professora da Universidade Federal de Goiás (UFG) Mariana Telles. Além deles, foram consultados formalmente por e-mail a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde.



Também foram analisados os



Por fim, a plataforma



VERIFICAÇÃO

O vídeo





O trecho do evento que foi recortado e utilizado no vídeo viral também está disponível no canal oficial da Câmara no YouTube, nomeado como “parte 2” da audiência, e tem pouco mais de 1 hora e 54 minutos de duração. De acordo com O vídeo compartilhado trata-se de um trecho de uma audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Sorocaba (SP), no dia 10 de novembro de 2021, para discutir a implementação do chamado passaporte vacinal na cidade. A audiência teve mais de quatro horas de duração e a transmissão na íntegra está disponível na página da Câmara de Sorocaba no Facebook. Loiola foi um dos convidados da audiência.O trecho do evento que foi recortado e utilizado no vídeo viral também está disponível no canal oficial da Câmara no YouTube, nomeado como “parte 2” da audiência, e tem pouco mais de 1 hora e 54 minutos de duração. De acordo com divulgação da Câmara de Sorocaba, o evento foi uma iniciativa do vereador Vinícius Aith (PRTB).

Origem do vírus





Segundo a pesquisadora, essa relação foi descoberta a partir do sequenciamento do genoma do novo coronavírus, e da sua comparação com vírus semelhantes que já eram estudados. “A origem é dada como ‘provável’ porque, até hoje, de fato, não foi encontrado nenhum animal com o vírus 100% idêntico ao que infecta os seres humanos, mas há essa enorme semelhança”, afirma a pesquisadora.



“Em resumo, podemos dizer que provavelmente o vírus já circulava em alguma espécie de animal, que ainda não foi possível identificar, mas que os estudos genéticos indicam que sejam os morcegos. Em algum momento esse vírus pode ter saltado diretamente de um morcego para um ser humano, ou de um morcego para alguma outra espécie animal, e dessa espécie animal para um ser humano”, acrescenta.



A origem natural do novo coronavírus também é mencionada como a mais provável nos sites da Fundação Oswaldo Cruz (



Composição do vírus e sequenciamento genético





A microbiologista Giliane Trindade explica que a afirmação é falsa. “Já existem centenas de genomas depositados em bancos de dados. O estudo dos coronavírus foi muito incrementado depois das emergências anteriores [provocadas por vírus desse tipo], como a da Síndrome Respiratória Aguda (Sars) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers). O genoma é totalmente conhecido”, diz.



Os coronavírus são uma extensa família de



De acordo com o virologista e professor da UFBA Eduardo Martins Netto, todo o genoma do Sars-CoV-2 tem sido repetidamente sequenciado e relatado na literatura científica. “O sequenciamento de RNA do novo coronavírus já é totalmente conhecido, o que ainda não é 100% conhecido é a implicação que cada trecho pode causar quando infecta o ser humano”, diz.



A bióloga e professora da UFG Mariana Telles também afirma que cientistas de todo o mundo têm amplo trabalho de sequenciamento do vírus que provoca a covid-19, realizado por meio da análise de amostras fornecidas por pacientes que tiveram a doença.



O que o vírus causa no organismo do ser humano





As consequências relacionadas ao risco de trombose e falência múltipla dos órgãos também estão citadas na página do Ministério da Saúde que lista No vídeo, Loiola afirma que o novo coronavírus causa “inflamação dos vasos sanguíneos, com aumento do risco de trombose e falência de múltiplos órgãos”. Para o virologista Martins Netto, essa resposta está incompleta . “O ataque do vírus aos vasos sanguíneos é a principal causa de infecções graves da doença, mas cerca de 95% dos casos de covid-19 têm relação apenas com sintomas leves, como febre ou calafrios; tosse; falta de ar ou dificuldade para respirar; fadiga; dores musculares ou no corpo; dor de cabeça; perda de paladar ou olfato; dor de garganta; congestão nasal; náusea ou vômito e diarreia”, explica o especialista.As consequências relacionadas ao risco de trombose e falência múltipla dos órgãos também estão citadas na página do Ministério da Saúde que lista os sintomas da doença . No entanto, essas consequências são apresentadas como complicações relacionadas aos casos mais graves de covid-19, o que, segundo a mesma página do Ministério, corresponde a cerca de 5% de todos os casos da doença.

Dados e efeitos adversos da vacina





A pasta ressaltou ainda que eventos adversos pós-vacinação muito raros, graves ou que levem a óbito são discutidos semanalmente pelo Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas e outros Imunobiológicos (Cifavi), formado pelo PNI, Gerência de Farmacovigilância (GFARM) da Anvisa, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), além de especialistas com expertise em vacinologia e farmacovigilância de vacinas, em imunologia, infectologia, neurologia, cardiologia, reumatologia e pediatria. “Neste comitê são avaliados se o EAPV tem ou não relação causal com a vacina”, diz o Ministério.



De acordo com



Desses 9.896 casos, 3.537 foram classificados como tendo relação inconsistente com os efeitos da vacina após análise. Ou seja, foram eventos causados por condições preexistentes decorrentes de outros fatores, que não as vacinas. Até o momento, apenas 428 casos de EAGs tiveram relação comprovada com a vacina, enquanto outros 5.148 ainda estão sob análise, ou são casos com informações incompletas.



Eficácia das vacinas e aumento dos casos





Houve aumento de casos de coronavírus no Brasil nas últimas semanas, mas não é verdade que a vacina não seja importante. A bióloga Mariana Telles afirma que as mutações que a variante ômicron apresenta explicam a facilidade que o vírus tem de entrar nas células. Ela explica que também já foi verificado que o vírus se aloja mais nas partes altas das vias aéreas, o que facilita a disseminação. Para a professora, esses pontos ajudam a explicar o aumento de casos de covid-19 no País.



Telles ressalta que o número de óbitos e internações não acompanhou, na mesma proporção, o aumento de casos positivos de covid-19 – ao contrário do que ocorreu antes de os brasileiros começarem a ser vacinados. “A gente está vendo explosão de casos, mas não vemos explosão de internação e óbito porque a vacina está segurando”, explica.



De acordo com números da plataforma



Já no último dia 25 de janeiro, o Brasil atingiu o maior patamar na média móvel de



A não proporcionalidade entre aumento do número de casos e do número de óbitos por covid-19 registrados atualmente no país também pode ser observada nos dados referentes ao mês de janeiro de 2022. Entre o dia 1º e o dia 25 deste mês, a média móvel de novos casos diários confirmados da doença saltou de 8.189,14 para 158.824,43 (um aumento de 1.840,6%). No mesmo período, a média móvel de óbitos diários foi de 97,29 para 332,29, um aumento de 241,5%. Os números também são da plataforma



Estes são os números mais atuais relacionados à pandemia no Brasil, pois o vídeo aqui verificado viralizou nas últimas duas semanas, o que pode levar a população a entender que os questionamentos são recentes. No entanto, a audiência pública foi realizada em 10 de novembro de 2021, quando o número de casos de covid-19 estava em queda.



Sobre o médico

POR QUE INVESTIGAMOS?





Publicações como estas prejudicam o avanço da campanha de imunização contra a covid-19, fazendo com que a população tenha dúvidas sobre a eficácia e segurança das vacinas. Instituições públicas e especialistas afirmam que os benefícios de receber as doses são maiores do que os efeitos adversos que os produtos podem provocar.



Recentemente, o Comprova também verificou que o Ministério da Saúde



, para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira. O Comprova investiga conteúdos suspeitos sobre pandemia, políticas públicas e eleições. Para selecionar os alvos das verificações, o projeto observa dados como o alcance de determinada postagem. Neste caso, o vídeo com conteúdo falso tem 679 mil visualizações e 7,5 mil comentários no Facebook.Publicações como estas prejudicam o avanço da campanha de imunização contra a covid-19, fazendo com que a população tenha dúvidas sobre a eficácia e segurança das vacinas. Instituições públicas e especialistas afirmam que os benefícios de receber as doses são maiores do que os efeitos adversos que os produtos podem provocar.Recentemente, o Comprova também verificou que o Ministério da Saúde descartou relação entre a vacina e a morte de um adolescente em João Pessoa e o caso do vídeo de um pai desesperado, que é antigo, foi filmado no Amazonas e não tem relação com o imunizante. Falso , para o Comprova, é todo conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.

*Conteúdo investigado por Estadão e O Popular, e verificado por O DIA, Jornal do Commercio de Pernambuco, CBN Cuiabá, NSC Comunicação, Correio Braziliense e Correio de Carajás