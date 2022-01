Ventania arrasta piscina no MS - Reprodução

Ventania arrasta piscina no MS Reprodução

Publicado 27/01/2022 13:23 | Atualizado 27/01/2022 13:24

Campo Grande - Uma ventania na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, assustou moradores da região, causou a quebra de objetos e, inclusive, arrastou uma piscina pelas ruas.



Um vídeo viralizou nas redes sociais após uma piscina ser arremessada pela Rua Paraná e invadir a pista do carros. Como mostram as imagens, o objeto quase colidiu com um veículo que passava no momento. Os ventos no local chegaram a 88 km/h.

Veja o vídeo:





Após a ventania, uma chuva rápida foi registrada no município, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), acumulando 3,2 milímetros de água.