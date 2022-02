Publicado 01/02/2022 18:57

Brasília - O Brasil registrou, entre a segunda-feira, 31 e esta terça-feira, 929 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste dia 1º de fevereiro. É o maior número de mortos pela doença em mais de cinco meses, ou desde os 979 óbitos relatados em 19 de agosto de 2021.

Com os registros, o País acumula 628.067 vidas perdidas para a doença.

A média móvel de óbitos em sete dias avançou para 603, a maior desde 6 de setembro de 2021, quando foram 605 óbitos de média.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 193.465 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 25.620.209 registros desde o início da pandemia.

A média móvel de casos saltou para 186.985, novo recorde da pandemia iniciada em fevereiro de 2020.